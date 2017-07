Löfven kan inte få Lööf att spräcka Alliansen

Centerpartiets ledare Annie Lööf intervjuas av TT under politikerveckan i Almedalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

På frågan om det inte ligger inom räckhåll för C att gå om Moderaterna i opinionen inför valet säger hon att mycket kan hända än. För närvarande är det runt fem procentenheter upp för M gentemot C i mätningarna, men gapet har minskat mycket på kort tid. Lööf talar dock ännu om M-ledaren som Alliansens statsministerkandidat, att det skulle kunna gälla henne om utvecklingen fortsätter vill hon inte gå in på så mycket.

– Vi vill att väljarna ska rösta på Centern, vi får se hur långt det bär, säger hon.

Lööf kritiserar Stefan Löfven, som hon gillar som person men har haft och har många kontroverser i sak med. Hon anser att han talar med kluven tunga om blocköverskridande samarbete, eftersom det bara verkar gälla om han själv får fortsätta som statsminister.

– Varannan dag sträcker han ut handen och vill samarbeta, varannan dag går han till attack, i dag om vinster i välfärden. De verkar inte ha satt ner foten om hur de ska hantera oss, säger Lööf.