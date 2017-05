Löfven: Inget chicken race om Nordea

Nordeas flytthot dök upp tidigare i år sedan den rödgröna regeringen flaggat för höjda så kallade resolutionsavgifter för bankerna. Avgifterna höjdes nyligen och de slår extra mot Nordea sedan banken nyligen har samlat all nordisk verksamhet i filialer under det svenska bolaget.

Resolutionsavgifterna motiveras av att regeringen vill kunna skydda skattebetalare för kostnader vid en finanskris. Men utformningen är omstridd och kritiker kallar modellen en förtäckt bankskatt. Motsvarande avgifter i eurozonen sätts av i en särskilt fond och har en fastslagen bortre gräns, vilket Sverige saknar.

I dagsläget uppgår de svenska resolutionsavgifterna till sammanlagt 7 miljarder. Ett förslag om ytterligare höjningar, som skulle dra in 3 miljarder kronor extra 2018 och 6 miljarder extra per år därefter, har varit ute på remiss och uppges vara färdigbehandlat av finansdepartementet inom kort.