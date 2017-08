Janne ”Loffe” Carlsson 2009. Foto: Micke Fransson/TT

Det stora genombrottet kom med ”Någonstans i Sverige” 1973. Därmed blev han ”Loffe” med hela svenska folket eftersom rollfiguren, en fifflare med charm, hette Loffe.

När Ulf Elfving intervjuade Janne ”Loffe” Carlsson i april i år, då han just fyllt 80 år, kom de in på rollfiguren och vad han själv såg i ”Loffe”. Svaret är typiskt för Janne ”Loffe” Carlsson:

– Det är ungefär samma person. Jag har fifflat lite, men jag fifflar godhjärtat.

Det blev ofta roliga, underfundiga svar. Oneliners som var på pricken och med värme i.

I intervjun berättade Janne Carlsson också om att han upplever en andlighet i olika former, tecken han fått om vilka vägar han ska välja i livet. ”Jag har alltid sagt att jag har lite tomtar omkring mig, och om jag inte gör som de säger blir de ledsna”.

Han spelade soldat både i ”Någonstans i Sverige” och i Lasse Åbergs ”Repmånad”. Själv gjorde han inte sin värnplikt: ”De tröttnade på mig för jag lärde mig aldrig hälsa.”

Han berättade för SvD:s Karin Thunberg 2008 att många egentligen inte alls tyckte att han var rolig i ”Någonstans i Sverige”: ”Folk har fått för sig att Loffe var en sån glad skit. Det var han inte alls. När serien gick var det ingen som tyckte jag var rolig. Det är sånt som folk säger nu, de som inte ens sett programmen.”

Janne ”Loffe” Carlsson har gjort uppmärksammade roller i filmer som ”Göta kanal”, Slas-filmerna ”Vem älskar Yngve Frej?”, ”På palmblad och rosor” och ”Henrietta”. Men det blev också farser som ”Är du inte riktigt fisk” på Chinateatern i Stockholm och ”Färdknäpp” på Lorensbergsteatern i Göteborg. Dessutom tyngre roller på Dramaten i Stockholm, något han egentligen var mest intresserad av. Även om han hoppade in i såpor som ”Vänner och fiender”.

En allvarlig roll som väckte uppmärksamhet var när han spelade den utlänningshatande taxichauffören i ”Genombrottet” med manus av Jan Guillou. Här gjorde Janne Carlsson en allvarlig, nertonad roll, som låg långt ifrån den där glade figuren många trodde att han var hela tiden. Det är nog som Lasse Åberg sa under torsdagen efter att nyheten om Carlssons död kommit: ”Han var en bra, naturlig skådis”.

Många minns honom också som Katitzis pappa i tv-serien ”Katitzi”. Han hann också med att vara programledare för Melodifestivalen 1981 och medverka i ”Stjärnorna på slottet” 2008, tillsammans med bland andra Jonas Gardell och Christina Schollin.

Janne ”Loffe” Carlsson var en utmärkt trummis, som tillsammans med organisten Bo Hansson (som avled 2010) bildade duon Hansson & Karlsson. När jag intervjuade ”Janne ”Loffe” Carlsson 1997 sa han att orgel och trummor var den optimala sättningen.

– Trummorna är inte tonartsbundna, så vi kunde byta volym, tonart och tempo hur som helst. Det är snabb och enkel kommunikation, eftersom vi

bara är två personer.

Janne Carlsson var jazztrummisen som jobbade med reklam. Hansson & Karlssons musik var jazzig och improviserades fram. Singeln ”Lidingö airport” släpptes 1967 och sedan kom debutalbumet ”Monument” samma år och följdes senare av ”Rex” och ”Man at the moon”.

Gitarrgiganten Jimi Hendrix spelade in duons låt ”Tax free” och Hansson & Karlsson jammade ofta med Hendrix.

– Jimi var ofta i Sverige och gick runt för att lyssna på vad som hände. Så fort han kom till Sverige frågade han var vi spelade. Vi blev väl inte ler och långhalm, men han var en mycket trevlig och kunnig människa, sa Janne Carlsson.

Janne Carlsson spelade på Pugh Rogefeldts debutplatta ”Ja dä ä dä” 1969 och året därpå medverkade han på Doris album ”Did you give the world some love today baby”.

Skådespelaren avled natten till torsdagen och på Facebook skriver dottern Sara Carlsson: ”Den fina generösa mest kärleksfulla person jag känner lämnade oss i dag. Min bästa pappa, älskar dig så mycket! Saknar längtar för alltid!”

Sambon Gurianne Sandven berättar i Expressen att Janne Carlsson drabbades av levercancer för 1,5 år sedan. ”Det känns förfärligt. Vi vet ju att han har varit sjuk ett tag men det känns ändå ofattbart att han inte finns med oss längre”.