Lockheed Martin på väg att sälja F35 till elva länder

Foto: Matthew Otero/AP

Det skrev Reuters på söndagen, baserat på två ej namngivna personer som uppges vara insatta i förhandlingarna.

Förra veckan uppges representanter från de elva länderna ha varit i Baltimore för att diskutera affärens villkor, och samtidigt ha besökt underleverantören Northrop Grummans fabrik.

Länderna som nämns är – förutom USA – Australien, Danmark, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Turkiet, Sydkorea och Storbritannien.

Enligt en avsiktsförklaring ska minst 135 plan produceras under 2018 för leveranser under 2020 till en kostnad av cirka 88 miljoner dollar - motsvarande 765 miljoner kronor - per flygplan. Därpå ska inköpen handla om minst 150 plan under 2019 och 2020, med något lägre priser och som lägst under 80 miljoner dollar.