Lochtes första seger efter skandalen

Den skandalomsusade amerikanen Ryan Lochte satte mästerskapsrekord på 200 meter medley vid de internationella US Open-simningarna i New York.

33-årige Lochte, som är världsrekordinnehavare på distansen, var dock missnöjd med segertiden 1.59,24. Trots stort avstånd till britten Xavier Mohammed (2.00,47) på andra plats och landsmannen Sam Stewart (2.01,51) på tredje.

– Oavsett vad tiden blev så vet jag att jag kan simma snabbare, säger Ryan Lochte som simmade 200 medley på 1.54,00 vid VM i Shanghai 2011 och 1.56,28 vid OS i Rio de Janeiro i fjol.

Helgens US Open var den sexfaldige OS-guldmedaljören Lochtes första officiella tävling sedan en tio månaders avstängning efter att under OS i Rio ljugit om ett påhittat rån. Tidigare under spelen var Lochte med i USA:s lagkappsguldlag på 4x200 meter frisim.

Vid helgens US Open slutade Ryan Lochte, som siktar mot OS i Tokyo om tre år, också femma på 100 meter ryggsim.