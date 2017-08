LO-ordförande kritiserar näringslivet

Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Lars Pehrson

LO-ordförande Karl Petter Thorwaldsson kritiserade Svenskt näringslivs idéer om enkla jobb när han inledningstalade på SSU:s kongress.

– Jag tänker aldrig under några omständigheter teckna under ett kollektivavtal som ger lägre lön till människor födda i något annat land, sade han under stormande applåder från SSU-delegaterna.

Han berömde SSU för att under de senaste 20 åren ha öppnat dörrarna för nyanlända människor in i politiken. Samtidigt varnade han för ökade klyftor i Sverige.

Annons X

– Klyftorna växer i Sverige, vi har fler människor i dag än på 1990-talet som lever under existensminimum. Men det är bättre att utbilda människor till bra jobb med schyssta löner än att ge dem hittepå-jobb som Svensk näringsliv kallar enkla jobb.

– De vill ha folk som håller upp dörrarna. Men vi har ju haft automatiska dörrar sedan 1970-talet. Jag tror att det är så att de här näringslivsgubbarna har så jävla dålig utstrålning att dörrarna inte öppnas för dem, säger Thorwaldsson.