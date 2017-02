Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv

Betyg: 5 av 6

”Saatana, det är mycket flugor i år.”

”Döda dem alla.”

Det råder vissa fördomar om finsk film, stundom är de även redigt infriade. Aki Kaurismäki, Rauni Mollerg, Jouko Turkkas tv-serier eller det verk som citeras ovan, Olli Soinios bonnläppsrysare ”Månskenssonaten”, har sin beskärda del av råa, Koskenkorvamarinerade sällar, oleende till smått komisk effekt och tämligen dömda till förtappelse. Jorden, som vi ju alla vet, är nu inget annat än en syndfull sång. Full av satans flugor.

Annons X

Titeln ”Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv” – i original ”Hymyilevä mies” (”En leende man”) – må väl därmed vara ren sarkasm. Redan affischen inför världspremiären i Cannes 2016 verkade bekräfta saken. Den föreställer en boxare, utan tvekan Olli Mäki själv, iförd stor och bullig huvudskärm, trumpet bligande ut i tomma intet – allt i svartvitt. Om detta är hans lyckligaste dag, vågar vi då alls möta Olli under en av hans sämre stunder? Ujj.

Allteftersom Juho Kuosmanens numera hyllade långfilmsdebut (den vann i sin sektion i Cannes och blev även Finlands Oscarbidrag) sedan rullar fram både vågar och vill vi. Vad mer är, lyckas det Kuosmanen och hans i varje led mycket talangfulla vänner att bjuda på en ljus, bejakande berättelse, som likväl i varje tum bara kunde vara gjord i vårt östliga broderland.

Jarkko Lahti som Olli Mäki. Foto: Folkets Bio

Berättelsen är enkel och har sann bakgrund: Olli Mäki gör sig under sent 50-tal ett namn som lovande fjäderviktsboxare, och 1962 tar man till storsläggan och arrangerar ett VM-möte mot regerande mästaren, amerikanen Davey Moore. Matchen är förlagd till i Helsingfors och lokala potentater vädrar blomstring i både anseende och kommers när man nu – annat är helt otänkbart – ska få en finsk världsmästare. I centrum står en tilltagande olustig liten Olli, långt ifrån redo att erövra världen. Helst vill han tillbringa sin tid med Raija, grannflickan hemifrån som han väl gärna också gifter sig med. Nog finns det en lyckligaste dag i Ollis liv alltid – bara inte just den som alla andra går och tänker sig.

Valet att filma i svartvitt har, särskilt när det nu handlar om boxning, föranlett jämförelser med Scorseses ”Tjuren från Bronx”, en film som regissören Kousmanen säkerligen har sett och tyckt om. Men främst tycks han ha tagit till sig tonen från just de år detta utspelar sig, en frisk era av ny fransk våg, italiensk dolcezza, arga unga engelsmän, nya svenska visioner och tjeckisk vårkänsla. Sällan har jag sett det mera otvunget gjort, denna fångade tidsanda. Det känns nästan som att plötsligt hitta en osedd tidig Troell. Underbart.

I titelrollen gör Jarkko Lahti (att döma av foton på Olli själv riktigt lik sin förebild) ett ljuvligt porträtt av denne österbottniske tjuren Ferdinand, som helst sitter i sitt kära Kokkola med sin bästa Raija. Oona Airola ger henne dimension efter dimension av jordnärhet, glimt i ögat och tillit till sin kille, som hon samtidigt är helt ointresserad av att stå i skuggan av. Det är lätt att förstå Olli. Raija med, för den delen. Hennes champion räddar till och med livet på en fluga i en scen som säger mycket om vem han är.

I en annan scen promenerar de två längs Helsingfors vatten och möter ett äldre par. ”Tror du vi blir som dem?” frågar Raija. Paret är de verkliga Olli och Raija, än i dag sida vid sida. Medan världsmästaren Moore faktiskt avled i sviterna av sin nästa VM-match 1963. Men det är en mycket olyckligare, och helt annan dag än denna.

Den version av affischen som jag refererar till är inte samma som i Sverige. ”Vår” version visar Olli sedd från ryggen, utan tvekan ömt blickande mot en härligt leende Raija. Stilen och typsnittet efterliknar lyckat en tid då filmaffischer faktiskt var vackra. Jag ska nog faktiskt be om en och sätta upp den på väggen.