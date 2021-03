Isabella Lundgren har envist återkommit till den amerikanska sångbokens klassiska låtar. Inte helt och hållet – hon har spelat in eget material och på "Out of the bell jar" tolkade hon Bob Dylan med den äran – men det är ändå amerikanska jazzstandards från 1900-talets första hälft som utgör själva grunden för hennes konstnärskap. Så också på detta nya album.

Hon är förvisso inte ensam. I höstas kom Ellen Anderssons tolkningar på "It had to be you" och i vår kommer Lina Nyberg ut med ett coveralbum där hon kompas av pianisten Daniel Karlsson. Bara för att ge två svenska exempel.