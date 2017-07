En räv, några småfåglar och en ekorre mötte alla döden i trakten kring Smedsby, Sunne kommun. Räven blev påkörd, fåglarna var något katten drog in och ekorren mötte en naturlig död. Naturligt, vad är det förresten?

– Naturligt är att djuren är varandras byte, livet för dem är inte lätt, särskilt vintertid. Naturen här är väldigt vacker, men också hård. Den har ett dubbelt ansikte, ett vänligt och ett brutalt, svarar Margot Wallard, som lagt djurkadavren på en scanner och låter bilderna inleda sin nya fotobok, ”Natten”.

Foto: Margot Wallard

Sedan fem år bor den franska fotografen i Värmland, naturskönt nära sjön Mellanfryken. Så gott som granne med det sommartid experimentellt kreativa konstcentret Alma Löv i Östra Ämtervik, och inte långt ifrån Selma Lagerlöfs Mårbacka. Men också – ur en storstadsbos synvinkel – mitt ute i ingenstans med storskogen runt hörnet. För fotokonstintresserade är trakten känd från Margot Wallards make och kollega JH Engströms många böcker med titlar som ”Långt från Stockholm” och ”From back home”. Den senare gjord tillsammans med mästaren Anders Petersen, som liksom JH Engström har rötter i bygden.

Foto: Margot Wallard

– På sommaren är det ett paradis, men om vintern… Jag bryr mig inte om kylan och jag tycker om snön. Problemet är att det blir natt klockan tre på eftermiddagen. Ljuset bara försvinner.

Vinternatten gav inte bara bokens titel, enligt Wallard låter för övrigt ”Natten” vackert med franskt uttal – även om folk i Frankrike inte förstår var det betyder är själva ljudet attraktivt. Vinterns mörker blev också en katalysator för arbetet.

– Jag var bara tvungen att gå ut och göra något för att inte bli tokig. Annars vistas man ju bara inomhus hela tiden.

Foto: Margot Wallard

Själva vintern i form av snö och is är också motiv i ett eget kapitel. Fotografier av snöklädd skog, på nära håll av sprickor i sjöns is och av fruset dropp från barrträdens grenar. Wallard har till och med scannat av smältande is, driven av experimentlust att utforska scannern som redskap.

Foto: Margot Wallard

Andra kapitel visar upphittade skelettdelar av djur och närbilder på torkade växtdelar. De scannade bilderna av mikrokosmos, små delar av naturen, varvas med fotografier av makrokosmos ute i skogen, tagna med mellanformatskamera i ett bildflöde skapat i samarbete med formgivaren Greger Ulf Nilsson. Resultatet är poetiskt, delvis abstrakt och, ja, mörkt som natten. I ett appendix är det noga angivet var fotograferingarna ägt rum, platser vars namn klingar som en besvärjelse över glesbygden: Knoände, Kohöla, Östra myren.

Foto: Margot Wallard

”Natten” skulle kunna ha blivit om en meditation över förgängligheten – om det inte vore för att det skymtar en naken, alltmer gravid Margot Wallard mellan bokens olika kapitel. Hon syns på håll bakom en rotvälta och kliver ut i sjön som i en målning av Anders Zorn. En del av självporträtten är tagna med långa slutartider. Där rör hon på sig medan kamerlinsen är öppen och står sedan blickstilla mellan trädstammarna i en och samma bild. Det hudfärgade töcknet som uppstår ser ut som en dans. Utan att känna till svenska folksagor och legender har Wallard skapat något som påminner om älvdans, som den till exempel målats av Elsa Beskow. Hennes gestalt i den djupa skogen kan också leda tankarna till skogsrået, skogens härskarinna, ett väsen som lockar vandrarna vilse.

– Du är inte den förste som säger det, men jag kände inte till något om det. Jag ville skapa en mystisk stämning, det handlar inte bara om mig, jag använder kroppen som en rollfigur, en karaktär som är den röda tråden i en berättelse.

Foto: Margot Wallard

Margot Wallard ställer sig också naken långt ute i snön, blixtbelyst i midvinternatten.

– Där kan jag erkänna att jag drack lite vodka innan, skrattar hon, men blir strax allvarlig igen.

Bakom arbetet finns också en personlig tragedi som hon skildrat i förra boken ”My brother Guillaume and Sonia” (Journal 2013). I den går brodern och hans kvinna ner sig i en spiral av missbruk som slutar med döden i en bildsvit av snapshots tagna under många år hemma i Frankrike.

Foto: Margot Wallard

”Jag använde min kropp som en sång till farväl och som sköld mot smärtan… jag behövde se döden i ansiktet”, skriver hon själv om sitt nya verk, ett sorgearbete som ändå bär på hoppet om ett nytt liv. Det barn hon bar på under fotograferingarna är nu parets son, på väg med familjen till sommarlov och morföräldrarna i Frankrike.