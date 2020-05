Varje dag ljuger Donald Trump åtminstone sex gånger. Det visar en undersökning som Time publicerade redan 2017, ett år som ”the Lyin’ King” blev påkommen med att offentligt ha kommit med 1 950 falska påståenden. Men frågan är om inte Donald Trump excellerar med lögner och överdrifter precis just nu under corona-krisen? När USA:s president dagligen avslutar meningar med ord som ”alla vet det” eller ”det är ett faktum” – då vet vi med full säkerhet att The Donald börjat slira på sanningen igen.

Funderar lite på lögnen och hur accepterad den har blivit i vår samtid. Om en politiker förr i tiden blev påkommen med att ljuga var det tack och adjö. Det var slutet på karriären. Idag rycker vi bara på axlarna. Att ha svar på tal har blivit viktigare än att hålla sig till sanningen. Och kanske blir jag så illa berörd av Trumps falsarier för att jag känner igen mig själv? När jag startade content-byrå för snart tio år sedan var jag ovan att tänja på sanningen. Om en kund frågade om vi kunde göra en publikation på kinesiska eller om vi behärskade den senaste tekniken så svarade jag ofta pliktskyldigt nej. Jag trodde i min enfald att det räckte med att vi var duktiga på vårt hantverk.