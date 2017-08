Young Thug fick ställa in spelningen i Göteborg. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

En av årets största bokningar på Way Out West, rapparen Young Thug, tvingades ställa in sin spelning, skriver GP. Under spelningen försvann ljudet kontinuerligt, och till slut fick konserten avbrytas.

– Det var strömproblem på scen som orsakade avbrottet. Man ska ha hittat felet och vi har svårt att se att resterande spelningar kommer att påverkas, säger en scentekniker till tidningen.

Det är ännu oklart om Young Thug kommer att återuppta spelningen.