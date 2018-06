Någonstans kring 80-talets mitt var funken inte längre det hetaste som hände inom musikscenen eller på dansgolvet. Hiphoppen och housen var precis på väg att leta sig ut från New York och Chicago till de riktigt stora massorna. Genom Kaj Kindvalls Tracks strömmade LL Cool J:s "I need love" ut över tonårsrum i såväl Skövde som Ånge och allt skulle snart förändras. Men det fanns de som höll fast vid funken.

Klymaxx, Club Nouveau, Debarge, Midnight Star och Ready for the world hette några av de band som ännu klamrade sig fast vid topplistornas lägre placeringar. Den axelvadderade 80-tals-funkens syntetiska produktioner har inte åldrats särskilt väl, ovan nämnda band är just den bleka mjukfunk du hittar i de allra billigaste backarna på skivbörsar. Sådana som till och med står utanför butiken, för inte många skulle kunna tänkas vilja stjäla något dylikt. Förutom Chromeo då.