Livstidsledare i Kina ger skrämselhicka

The chairman of everything, det vill säga alltings ordförande. Så har The Economist – med glimten i ögat – kallat den kinesiske presidenten. Men bakom skämtet vilar ett djupt allvar. Inte minst i Kina har chockvågor gått sedan planerna tillkännagavs om att göra det möjligt för Xi Jinping att sitta kvar på obestämd tid, ett beslut som klubbades igenom av Nationella folkkongressen.

Efter Mao Zedongs envälde övergick Kina till ett mer kollektivt ledarskap som balanserades upp av politbyråns ständiga utskott. När nu en återgång till ett än mer auktoritärt ledarskap skett skapar det oro både i Kina och utomlands, skriver AFP. Vad ska Xi Jinping egentligen använda sin utökade makt till?