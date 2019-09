Livstidsdömd författare smugglade ut roman

I tre år har den turkiske journalisten och författaren Ahmet Altan suttit fängslad i Silivri-fängelset utanför Istanbul. Livet bakom galler avhåller honom dock inte från att skriva. I våras publicerades ”I will never see the world again” i Storbritannien. Denna essäbok, som smugglades ut ur fängelset, har prisats av brittiska kritiker.

Nu har Altan smugglat ut ännu ett verk, som också det inledningsvis kommer att ges ut på engelska, skriver The Guardian. Den här gången handlar det om ”Lady Life”, en humoristisk roman som utspelar sig mot bakgrund av det politiska förtrycket i dagens Turkiet.