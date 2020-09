Livshotande covidsymtom hos barn kartlagda

Det finns ett fåtal rapporter om barn som har drabbats av livshotande hyperinflammation då de smittats av det nya coronaviruset. Blodkärlen blir inflammerade och svullna och typiska symtom är feber, hudrodnader, röda ögon, torra och spruckna läppar samt svullna körtlar. Symtomen påminner om den ovanliga Kawasakis sjukdom, men har hittills kallats för MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19).