Livräddare börjar använda drönare

Livräddare ska börja använda drönare med kamera på stränderna. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Inför badsäsongen har Livräddningssällskapet bestämt att vid stranden i Tylösand utanför Halmstad prova att använda drönare med kamera. Med en drönare över vattnet hittas en kropp under ytan betydligt fortare än när man letar genom att gå eller simma ut i vattnet eller med vattenskoter.

– Det är väldigt nödvändigt. Vi vet att när en helikopter kommer in över stranden så ser de personen direkt. Om vi nu kan dra upp en drönare så får vi helikopterperspektivet redan inom en minut. Då har vi kapat jättemycket tid, säger Mikael Olausson, chef för säkerhet och livräddning på Svenska livräddningssällskapet.

Drönaren som under sommaren testas i Tylösand ska både hitta personer under vatten, styra livräddare till kroppen och släppa ner flythjälpmedel. Tanken är att fler livräddare ska utbildas under sommaren och till nästa års säsong ska alla livräddare i sällskapet ha hjälp av en drönare.

– Tröskeln för att använda drönare har sänkts. De har utvecklats och blivit billigare och tröskeln nu handlar främst om att kunna lära sig hantera dem, säger Olausson.

En drönare kan göra stor skillnad eftersom de flesta drunkningar sker nära stranden där svårigheten är att upptäcka en drunkning och hitta kroppen medan det går relativt snabbt att hämta in den.

– Den kommer förmodligen ha större effekt än då vattenskotern kom. Om man får till det. Vi får väl se när försöket utvärderats efter sommaren.