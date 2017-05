Livförsäkringar ifrågasätts i Arboga-rättegången

Kvinnan misstänks för fler brott. Detta är åtalspunkterna:

Mord och försök till mord: Den 42-åriga kvinnan och hennes pojkvän åtalas för mord på kvinnans pappa och mordförsök på mamman, genom knivhugg. I andra hand åtalas 42-åringen för anstiftan eller medhjälp till mord. Brottet skedde den 3 augusti 2016.

Mord: Den 42-åriga kvinnan åtalas för mord på sin make, genom dränkning. Kvinnan har, enligt åtalet, berövat maken livet ensam eller tillsammans med någon eller några andra. Brottet har skett den 7–8 augusti 2015.

Stämpling till mord, alternativt grov misshandel: Den 42-åriga kvinnan har försökt att anstifta en person att grovt misshandla eller döda maken. Hon ska också vid flera tillfällen ha försökt anstifta två andra personer, varav en är pojkvännen, att döda maken. Brotten ska ha skett under 2014 och 2015.

Försök till grovt bedrägeri genom brukande av falsk urkund: Kvinnan har i januari 2015 framställt en falsk livförsäkring för sin make genom att obehörigen ansöka om en försäkring om två miljoner kronor, enligt åtalet. Några dagar efter makens död har hon försökt förmå försäkringsbolaget att betala ut pengarna till henne.

Grovt bedrägeri: Kvinnan åtalas för att ha vilselett ett annat försäkringsbolag att betala ut 267 000 kronor i ersättning till henne efter makens död. Brottet har skett efter makens död, under augusti och september 2015.

Urkundsförfalskning: Kvinnan har förfalskat namnteckningar i en bouppteckning efter sin döde make. Det ska ha skett under hösten 2015.

Givande av muta: Kvinnan åtalas för att under tiden som häktad vid två tillfällen ha erbjudit en kriminalvårdare 5 000 kronor om denne tog emot ett brev och postade det utan granskning.

Hot mot tjänsteman: Kvinnan har i polisförhör hotat två förhörsledare med våld, enligt åtalet.

Källa: Åklagarmyndighetens stämningsansökan