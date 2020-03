Han är elva år gammal när han, 1980, blir informerad om att det en gång har existerat ett band som hette The Beatles.

Pete, som just har nåtts av nyheten att John Lennon har blivit mördad, älskar Paul McCartneys Wings och Lennons just då aktuella singel, ”(Just like) Starting over”. The Beatles har han aldrig hört talas om. Djup förvirring uppstår när han tampas med insikten att det alltså har gjorts musik före den han känner till.