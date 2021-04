Minns ni filmen Up in the air? George Clooney är underbar i rollen som själlös effektiviseringskonsult som älskar livet i transit. Men när han kärar ner sig i en affärskvinna som tillbringar ännu mer tid i business class, så krackelerar tillvaron.

Filmen cementerar alla mina fördomar om passionerade affärsresenärer. De är ihåliga. För hur kan man annars bli uppspelt av att återigen flyga till Frankfurt på någon annans bekostnad, kliva in i ytterligare ett anonymt hotellrum, sprätta upp ännu en Toblerone och därefter smyga ner i hotellbaren med förhoppningar om lite andefattigt vänsterprassel med en främling?