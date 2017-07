För fredspristagaren Liu Xiaobo, som gick bort i torsdags, var konsten central för människans frigörelse. Samtidigt var han djupt förankrad i den praktiska verkligheten och förordade en radikal men fredlig samhällsomvandling. Ända in i slutet förblev han optimistisk om sitt lands framtid.

Budet om Liu Xiaobos död når min fru och mig i vårt sommarparadis på Öland. Liu vigde sitt liv åt kampen för ett bättre samhälle. En kamp som ledde till att han tvingades tillbringa sina åtta sista år i fängelse, åtskild från sin hustru Liu Xia, som tillbringat en stor del av dessa år i husarrest. De hade inget sommarparadis, de fick inte möjlighet att tillsammans njuta av den rikedom som livet har att erbjuda. Det är sorgligt. Det är också sorgligt att de kinesiska ledarna inte kunde tolerera Lius samhällskritik och samtala om de demokratiska reformer som Liu menade måste bli en del av Kinas modernisering.

Liu Xiaobo föddes 1955 i Changchun, huvudstad i provinsen Jilin i nordöstra Kina. Under kulturrevolutionen tillbringade han fyra år i Inre Mongoliet tillsammans med sin far och arbetade därefter en tid i en folkkommun samt på en byggfirma. 1977 kom han in på Jilins universitet och tog 1982 en kandidatexamen i litteraturvetenskap, varpå han fortsatte sina studier vid Beijing Normal University, där han 1984 tog en mastersexamen. Det var också där han 1988 disputerade för doktorsgraden på en avhandling med titeln ”Estetik och människans frihet”. I detta arbete, som hämtade inspiration hos bland annat den tyska idealismen, romantiken och hos Nietzsche, tillskriver han konsten och litteraturen en central betydelse för människans frigörelse.

När han skulle disputera var han redan relativt välkänd i den akademiska och litterära världen. Många beundrade honom för hans oräddhet och radikala idéer, men han ansågs också kontroversiell och politiskt farlig. Det var svårt att finna någon kvalificerad forskare som hade modet att vara ordförande i betygsnämnden, och det blev till sist professor Wang Yuanhua (1920–2008) i Shanghai, en av Kinas främsta humanister, som åtog sig uppdraget. Lius disputation väckte stort intresse. Salen där den ägde rum var överfull, och studenter och forskare samlades i korridoren utanför för att ta del av disputationen via högtalare. Wang Yuanhua, som jag hade förmånen att känna väl, berättade vid ett tillfälle för mig att han var imponerad av Lius självständiga tänkande och analytiska begåvning, även om han inte i alla avseenden delade hans åsikter. Framför allt tog han avstånd från Lius radikala förkastelsedom över den kinesiska kulturtraditionen, som Liu menade stod i vägen för Kinas utveckling till ett modernt, fritt och demokratiskt samhälle.

Lius radikala kritik av den inhemska kulturtraditionen som oförenlig med den önskvärda moderniseringen länkar honom samman med de mest radikala företrädarna för rörelsen för en ny kultur i Kina i början av 1900-talet. För dessa var det framför allt de förkvävande hierarkierna och förtrycket, i samhället och i familjerna, som representerade den traditionella kulturen. Nederlaget i Opiumkriget och andra krig på 1800-talet liksom kejsardömets sammanbrott 1911 hade visat, menade de, att denna tradition var hopplöst föråldrad.

De kinesiska kommunisterna knöt också an till den radikala förkastelsedomen över traditionen. Men de avvisade också modern västerländsk kultur, i synnerhet idéerna om frihet och demokrati, som de betecknade som borgerliga villfarelser. Efter Maos död kom många samhällskritiker, och Liu Xiaobo hör till dem, att ta avstånd från maoismen för att man såg den som en variant av det traditionella förtryckarsamhället, inte för att den tog avstånd från kulturtraditionen.

När Deng Xiaoping i slutet av 1970-talet lanserade sitt moderniseringsprogram, som skapade möjligheter för den remarkabla ekonomiska tillväxten i Kina under de senaste decennierna, hävdade dessa kritiker att de fyra moderniseringar Deng talade om krävde en femte, nämligen demokrati, för att Kina skulle bli ett modernt samhälle. Aktivisten Wei Jingsheng har gått till historien genom att 1978 sätta upp en väggtidning med detta innehåll. För detta fängslades han och kom att tillbringa sammanlagt arton år i fängelse innan han 1997 benådades och fick resa till USA, där han fortfarande lever. Liu Xiaobo företrädde i grunden samma synsätt som Wei och är tillsammans med Wei den namnkunnigaste demokratikämpen i Kina under perioden efter Mao.

År 1988 lämnade Liu Kina för första gången och reste till Oslo för att delta i en konferens om film och teater. Han väckte uppmärksamhet för sin frispråkighet och radikala kritik av den kinesiska kulturtraditionen. Från Oslo begav han sig hösten 1988 först till Hawaii och sedan i mars 1989 till New York för att vara gästforskare vid Columbia-universitetet. Under våren 1989 växte demokratirörelsen i Kina hastigt och i april började studenter bege sig till torget vid Himmelska fridens port för att demonstrera mot bland annat inflation, korruption och nepotism, samt för demokrati. Redan i slutet av april beslutade han sig därför att återvända till Peking och delta i demonstrationerna. Han blev snabbt en viktig rådgivare till studentledarna och i juni gjorde han en storartad insats för att förmå hundratals studenter att lämna torget innan militären slog till. Därmed bidrog han med all sannolikhet till att rädda många liv. Efter massakern i Peking den 4 juni 1989 fängslades han för omstörtande verksamhet och satt inspärrad till januari 1991. Under åren 1995–1999 satt han under två perioder också fängslad i sammanlagt mer än tre år.

Jag lärde aldrig personligen känna Liu Xiaobo, men jag träffade honom en gång i Peking. Det var i samband med att jag 1994 besökte Kina som medlem av en svensk människorättsdelegation som han kontaktade mig och sade att han ville träffas. Jag hade hört talas om honom, och ville naturligtvis gärna träffa honom, men jag var också lite spänd inför mötet, eftersom ryktet sade att hans åsikter var extrema och att han kunde vara ganska ohövlig. Tvärtemot detta rykte framstod han vid vårt möte som mycket sympatisk, nyanserad och förnuftig. Och dess­utom väldigt kunnig. Jag hade nog väntat mig att han skulle tala mycket om filosofi och litteratur, och kanske sväva ut i ganska abstrakta utläggningar, men i vårt samtal framstod han snarare som en samhällsvetare och politiker, djupt förankrad i den praktiska verkligheten. Han verkade mer intresserad av praktiskt arbete för demokrati än vad som var vanligt bland de intellektuella demokratiförespråkare jag kände. För mig blev det ett mycket stimulerande och lärorikt möte.

År 2008 författade Liu Xiaobo tillsammans med några vänner manifestet Charta 08 för ett demokratiskt Kina. Det undertecknades från början av 350 personer men fick efterhand mer än tiotusen underskrifter. Mot bakgrund av en kortfattad analys av Kinas moderna historia förespråkar Charta 08 ett antal reformer som skulle förvandla Kina till en demokratisk federal stat på konstitutionell grund med ett oberoende rättsväsen, yttrande- och församlingsfrihet, allmänna och fria val. Manifestet betonar att stora framsteg har ägt rum i Kina under decennierna efter Mao Zedongs död och att det nu är hög tid att gå vidare i riktning mot politisk demokrati. Man förordar en öppen dialog om Kinas framtid med den politiska ledningen.

Dokumentet är radikalt men söker samförstånd, inte strid. Kinas ledning tog dock inte fasta på samtalsinviten utan valde att söka tysta den opinion som Charta 08 representerade. Man grep Liu Xiaobo och dömde honom 2009 till elva års fängelse för omstörtande verksamhet. 2010 tilldelades han Nobels fredspris för sin fredliga kamp för frihet och demokrati. Genom det långa fängelsestraffet och genom hans död i torsdags fick han aldrig möjlighet att besöka Oslo och hämta sitt pris, som han tillägnade dem som förlorade livet på Pekings gator den 4 juni 1989.

Liu Xiaobo menade att den ”kampens filosofi” som Mao Zedong företrädde, och enligt vilken det var en huvuduppgift att skilja på vänner och fiender, har åsamkat Kina stor skada. Själv förordade han en radikal samhällsomvandling. Men den skulle ske fredligt. Han ville bygga broar mellan människor med olika åsikter, inte utpeka och brännmärka fiender. Sin slutplädering inför rätten gav han rubriken ”Jag har inga fiender”, och i den sade han bland annat: ”Hatet föröder en människas intelligens och samvete. Fiendementaliteten förgiftar ett lands anda, ger upphov till grym och dödlig kamp och hindrar framstegen mot frihet och demokrati.”

Det är beklagligt att Kinas makthavare inte tog fasta på Liu Xiaobos inbjudan till samtal om att demokratisera Kina och att man väljer att slå vakt om kommunistpartiets maktmonopol genom att lägga locket på och inte tillåta öppen diskussion om vare sig Kinas moderna historia eller dess framtid. Denna hårda politik motiveras med hänsyn till landets stabilitet, men torde på sikt riskera att få precis motsatt effekt.

Liu Xiaobo förblev optimistisk om Kinas framtid, trots den orättfärdiga behandling han fick utstå. I sin slutplädering 2009 sade han också: ”Jag är fast övertygad om att de politiska framstegen i Kina inte kan hejdas och, full av optimism, ser jag fram emot att Kina ska bli ett fritt land. Ingen kraft kan sätta stop för människans strävan efter frihet, och till sist kommer Kina att bli ett rättssamhälle där de mänskliga rättigheterna är överordnade allt annat.”

Detta är ord som vi alla har anledning att ta fasta på. Liu Xiaobo är död, men frihetens och demokratins sak lever vidare. Tiden är sedan lång tid mogen för Kinas ledare att visa modet att gå bortom de reformer som genomförts under de senaste decennierna och slå in på en väg som garanterar alla medborgares mänskliga rättigheter och ger dem rätt att fritt utse sina politiska ledare. Den ledare som vågar ta detta steg kommer att för alltid få sitt namn inskrivet i historien för sin klokhet och sitt mod.

Torbjörn Lodén Professor emeritus i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet.