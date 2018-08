Med ett “Hej då" på ryggen blickar Little Jinder framåt. Inför ett regnponchotätt Way Out West gör artisten sin första spelning på ett år, och passar även på att fira tio år som artist.

Little Jinder inleder konserten på festivalens största scen med “Kvicksand", och tidigt in i konserten kommer även “Vita bergens klockor" som hon släppte 2014.