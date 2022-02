Sympathy for the devil” är en av Rolling Stones mest berömda låtar, en rockig samba med handtrumma och wooande bakgrundskör. Inspelad märkesåret 1968 skar den rakt in i den turbulenta samtiden. Att bandet anklagades för satanism spädde självklart på sensationen. Med referenser till Baudelaire och Bulgakov öppnar texten för flera tolkningar; en av bandmedlemmarna säger i en intervju att den uppmanar till strid mot den ondska som finns mitt ibland oss: ”Konfronterar vi Djävulen får han inga jobb.”

Varför Johan Heltne valt Stones låt som titel på sin nya bok är oklart. ”Sympati för djävulen” är förvisso en provokation, men saknar den lekfulla tvetydigheten i Jaggers låttext. Snarare är dagordningen dogmatisk, med många ärenden: han avfärdar metoo, lyfter fram feminismen som totalitär doktrin och ifrågasätter konstnärliga folkhögskolor som utbildningsform. Slutsatsen, att samtidslitteraturen är ängslig och lider av ett ”godhetskomplex”, saknar övertygande argument.