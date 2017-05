Arno Schmidts excentriska, esoteriska och bokstavligen svårlästa roman ”Zettel’s Traum”, kallad en tysk ”Finnegans wake”, har länge ansetts omöjlig att översätta. Likväl finns den nu i en engelsk översättning, som ställvis rentav överträffar originalet i språklig fyndighet och idérikedom

Arno Schmidt (1914–1979), fotograferad 1936.

För tjugo år sedan beställde jag från Köpenhamns universitetsbibliotek den tyske experimentförfattaren Arno Schmidts magnum opus ”Zettel’s Traum”, som han själv kallade för ”den stora boken”. Jo, att det var ett digert alster kände jag till, och ändå slog dess faktiska uppen­barelse mig med häpnad (och träningsvärk). Fullt sjå att ens få hem den närmare nio kilo tunga pjäsen med sina 1 334 sidor i A3-format. Rariteten är förstås alldeles omöjlig att under längre stunder hålla i under läsningen; den här väldiga folianten kräver ett platt underlag, förslagsvis ett golv, och en hukande eller krypande läsare som bokstavligen dyker ned i verket och rent fysiskt kämpar med den otympliga bokkroppen. Jag hade märkligt nog alltså fått utlånat ett exemplar av den vittomtalade maskin- och handskrivna originalutgåvan från 1970 (Typoskript-­Ausgabe), som trycktes i 2000 signerade exemplar och idag utgör ett hett eftertraktat byte för bibliofiler. (Sedan dess har ett par något mer hanterliga faksimilutgåvor getts ut på Fischer respektive Suhrkamp Verlag).

Arno Schmidt var en udda fågel i den tyska efterkrigs­litteraturen; en särling som med sina språkliga dekonstruktioner och metalitterära tricks stakade ut helt egna labyrintiska stigar i det bokliga landskapet. Ett par av hans titlar finns tillgängliga på svenska, men hans esoteriska och excentriska huvudverk ”Zettel’s Traum”, som emellanåt och inte helt utan skäl brukar kallas en tysk ”Finnegans wake”, anses liksom Joyces märkliga skapelse vara i det närmaste oöversättbar.

”Handlingen” är för­visso elementär och begränsar sig till ett tyskt par som (i likhet med Schmidt själv under 60-talet) är inbegripna i arbetet med att översätta Edgar Allan Poe, och som tillsammans med sin dotter en sommardag besöker sin gode vän, den encyklopediskt kunskapsgirige enstöringen ­Daniel Pagenstecher. Man diskuterar Poes liv och litteratur, man promenerar, sitter i trädgården, lagar mat och slår sig ned i husets bibliotek.

Vad som däremot utgör den stora utmaningen för läsaren är dels romanens säregna fonetiska skrivsätt, som bryter mot alla gängse skrivregler, men framför allt att bok­sidorna genomgående är inordnade i tre parallellt löpande spalter. Medan den bredare mittspalten redogör för det ovan beskrivna händelseförloppet, ägnar sig de smalare vänster- och högerspalterna åt Poes texter respektive jagberättarens associationer och kommentarer, emellanåt sekunderade av teckningar, collage, och tabeller. Lägg därtill verkets till synes ohämmade tankeutflykter, slingrande medvetandeströmmar, intertextuella blinkningar och kryptiska citat, allt underordnat Schmidts egenhändigt utspekulerade så kallade ”etym-teori”, ett slags freudianskt och psykoanalytiskt färgad tolkningsmodell för litterära texter. Lyckligtvis kryddar Schmidt det intrikata bygget med råbarkade skämt och raffinerade ordlekar som trots allt skänker romanens tvångsmässiga radikalitet ett be­friande drag av skämtlynne och bus.

Här de allra första orden i inledningskapitlet ”Das Schauerfeld oder die Sprache von Tsalal”:

: › Anna Muh=Muh ! ‹ –

Till saken hör att Schmidt ordnat hela sin text, inklusive den här ”meningen”, i enlighet med en egensinnig typografi (som tyvärr inte kan återges i den här artikeln), vilket gör läsningen också till en rent grafisk upplevelse. Exemplet ovan står i boken uppställt horisontellt, på en enda rad. Men vad är det för rappakalja? Låt oss bara kort ­konstatera att Schmidt redan här utlöser en störtflod av litterära allusioner; exempelvis på Poes enda roman ­”Arthur Gordon Pyms äventyr”, men också på Joyces ”Porträtt av konstnären som ung”, som inleds med en ”kossa-mu”. (De många x:en i stycket är i boken typografiskt formerade så att de visuellt bildar ett taggtråds­stängsel som omger kohagen). Och är Anna månne också ytterligare en Joyce-syftning: Anna Livia Plurabelle från ”Finnegans wake”? Noah Poke (the king) figurerar hur som helst i James Fennimore Coopers roman ”The ­Monikins”, som är motivmässigt besläktad med nämnda Poe-roman etcetera. . . För den som vill förlora sig i detta litteraturens svar på fysikens femte dimension finns dechiffreringar och ”filologiska hjälporgan” att tillgå i såväl tryckt form som på nätet.

Inledningen till ”Zettel’s Traum”.

Den till synes slutna ramhandlingen spränger alltså i själva verket ut i sofistikerade motivflätningar och anspelningar på litterära och mytologiska fenomen liksom på vetenskapliga begrepp som kräver sin tålmodiga läsare. Vad som sker under romantidens dygn, från morgon till morgon – för övrigt samma tidsrymd som i Joyces ”Ulysses”; åter igen denne Joyce som Schmidt hade en obestridlig, om än tvetydig relation till – vad som här alltså sker är att romanfigurerna befrias från tid och rum och placeras i en möjlig värld där gränserna mellan kropp och tanke, verklighet och fantasi upplöses.

Själva romantiteln är förstås också dubbeltydig. I Christoph Martin Wielands klassiska 1700-talsöversätting av Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” har den dråplige narren Botten Vävare döpts till just Zettel (det tyska ordet för varp). Schmidts verk inleds så med ett citat från sagospelet, då den tidigare till Åsna förvandlade Botten vaknar upp ur sin märkliga dröm – en implicit hänsyftning till det litterära verket som illusion, dröm och karnevalisk metamorfos. Men Zettel betyder också papperslapp eller lista, vilket osökt leder tankarna till de runt 120 000 (!) små anteckningslappar som Schmidt under projektets gång skrev på och samlade i kartotekslådor, och som utgör själva stoffet till det pyramidala verket. Vi har här att göra med en roman inte bara som ett storhetsvansinnigt work in progress, utan där författarens utdragna arbetsprocess i sig kan liknas vid en introspektiv litterär performance-akt.

Schmidts samtid var dock rätt splittrad inför hans meta­litterära monster. Författarkollegan Alfred Andersch, som länge hyllat Schmidt som ett geni och en estetisk revolutionär, ville på inga villkor betrakta ”Zettel’s Traum” som författarskapets höjdpunkt, utan tvärtom som ett sorgligt avsteg från Schmidts tidigare litterära ”upplysningsverksamhet”. Till entusiasterna hörde å andra sidan den radikale österrikiske författaren och språkvetaren Oswald Wiener, som i det litterära storverkets komplexa struktur inte bara läste in litterära utan rent vetenskapliga intentioner.

Och precis som det numera finns ”Finnegans wake”-sällskap över hela världen, grundade en inre krets av ­hänförda Schmidt-anhängare kort efter utgivningen av ”Zettels Traum” ett litterärt sällskap med det halvt skämtsamma namnet Arno-Schmidt-Dechiffrier-Syndikat, grundat av den framstående litteraturforskaren Jörg Drews. Med ett något större allvar inledde man samtidigt utgivningen av den periodiska litterära facktidskriften ”Bargfelder Bote” (efter Bargfeld, den by i Niedersachsen där Schmidt var bosatt de sista 20 åren av sitt liv), som fortfarande ges ut och numera utgör det viktigaste organet för Schmidt-forskningen. Och åter igen i likhet med Joyces märkliga svanesång, som begåvats med mer eller mindre avancerade försök till analyser och ”nycklar”, har även Schmidts märkliga storverk förärats ett par ambitiösa litteraturvetenskapliga studier, där särskilt germanisten (och Joyce-översättaren!) Dieter H Stündels akademiska avhandling ”Arno Schmidt. ’Zettels Traum’” är särskilt värd att nämnas.

Trots att ”Finnegans wake” som sagt ansetts vara oöversättbar, har den icke desto mindre faktiskt överförts i sin helhet till ett antal språk. Men inte förrän nu har en första ­fullständig översättning av ”Zettel’s Traum” sett dagens ljus, och det under den engelska titeln ”Bottom’s dream” (Dalkey Archive Press), presenterad i en påkostad och vackert formgiven utgåva i stor­format (1 496 sidor, 36 x 28 cm, 6 kilo; alltså hyfsat nära originalets mått).

”Bottom’s dream”, utgiven på Dalkey Archive Press.

För den formidabla bedriften står den amerikanske översättaren John E Woods, vars mångåriga arbete med verket rättmätigt gett eko runtom i den litterära världen. Woods är en eminent språkkonstnär i egen rätt, som tidigare bland annat översatt Thomas Manns samtliga stora romaner, liksom moderna klassiska författare som Grass, Dürrenmatt och Christoph Ransmayr. Men han lär alltså framför allt gå till historien som en oförtröttlig Schmidt-översättare och -exeget. Med hjälp av frikostiga bidrag från Schmidts egen välgörare, den betydande publicisten, germanisten och mecenaten Jan Philipp Reemtsma – grundaren av Arno Schmidt Stiftung – har Woods under närmare 30 år i lugn och ro kunnat översätta det mesta av Schmidts penna till engelska; en herkulisk bragd som med ”Bottom’s dream” nu nått sin fullbordan.

Woods översättningar rankas generellt mycket högt också av tyska litteraturvetare och Schmidt-experter, och någon har i en kommentar menat att han i vissa särskilt invecklade passager i ”Zettel’s Traum” rentav överträffar Schmidt själv i språklig fyndighet och idérikedom; om­dömen som inte motsägs av de valda stycken i Woods översättning som jag nu parallelläst med originalet. Och inte heller av det faktum att han förutom att ha transkriberat det ”omöjliga” verket också tjänstgjort som den ­lyxiga utgåvans typograf, där varje boksida rent grafiskt är en spegelbild av den tyska originalutgåvan. Vad spelar det då för roll att överföringen av ett språk till ett annat med Woods egna ord är som att försöka lösa cirkelns ­kvadratur?

Martin Lagerholm Kritiker