Sent om sensommarkvällarna, när jag släckt läslampan och inväntar sömnen, dansar de fram på näthinnan. Klart lysande gula sticker de upp bland grönt och halvvisset, kantarellerna som jag ägnat timmar åt att leta och plocka under dagen, men nu är de liksom fler, mer intensivt myllrande. Jag visste inte att dessa projektioner på ögonlocken, av något man varit långvarigt exponerad för under dagen, räknas som så kallade hypnagoga upplevelser.

Det lär jag mig i den finlandssvenska författaren och översättaren Matilda Södergrans essä, ”Kom, min lilla respit. Hypnagogin och dikten”, i vilken hon skildrar sina erfarenheter av hypnagoga hallucinationer, de ”automatiska bilder och sinnesintryck som äger rum i tillståndet mellan vakenhet och sömn”. Södergran vittnar om andra upplevelser än de vanliga – som kvardröjande svampskogar – hennes synintryck är vildare, livligare med prickar och streck, garnnystan och såpbubblor.