Liten ljusning för hotell och restauranger

Konsumtionen i Sverige ökar men ligger fortfarande lägre än under ett normalår. Det visar Swedbanks kortstatistik. Under förra veckan låg konsumtionen 13 procent högre än motsvarande period i fjol men fem procent lägre än just ett normalår.

"Pandemin sätter fortsatt betydande avtryck på omsättningen i flera branscher, men konsumtionen är inte riktigt lika nedtryckt som den var när pandemin slog till förra året", säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank i ett pressmeddelande.