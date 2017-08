Höjt prisbasbelopp ger lite mer till studenter och pensionärer. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Högre pension till garantipensionärer och mer studiemedel. Samtidigt blir det lägre skatt. Det är några av effekterna av att prisbasbeloppet höjs med 700 kronor nästa år.

Enligt Swedbanks beräkningar höjs garantipensionen med mellan 110 och 130 kronor per månad. Studiemedlen ökar med 158 kronor per fyraveckorsperiod. Samtidigt höjs jobbskatteavdraget vilket innebär 400–700 kronor lägre skatt per år.

Prisbasbeloppet tas fram av Statistiska centralbyrån och baseras på inflationstakten i ekonomin, och fastställs av regeringen under hösten.