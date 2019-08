Aktivism, erotik och romantik startar årets Way out west, när Silvana Imam inleder. Festivalen som en gång vilade tungt på indiepop och rock är nu en fullfjädrad urban mainstreampop-tillställning.

Det är den trettonde upplagan av Way out west i Slottsskogen i Göteborg. Det som en gång startade som en lite lyxigare Hultsfredfestival för en publik som vuxit upp och bytt tält mot hotell, är i dag en välkänd institution med ett utsökt curerat festivalprogram. Istället för att fastna i nostalgi och därmed missa att säkra återväxten, följer Way out West diskret men tydligt trender i sina bokningar. Torsdagens uppställning är därmed, med få undantag som engelska indierocklegenderna i Spiritulized, alldeles rockfri.