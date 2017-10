Liam Gallaghers soloalbum går rakt in på Englandslistans förstaplats. "As you were" sålde i 103 000 exemplar första veckan vilket gör att den direkt hamnar i topp. Den är också veckans mest strömmade skiva samt årets tredje snabbast säljande, efter Ed Sheerans "÷" och Rag'n'Bone Mans "Human".