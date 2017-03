”Listan är kulturens ursprung. Den är del av både konsthistorien och litteraturen”, sa Umberto Eco i samband med att han kurerade en utställning om listor på Louvren för knappt tio år sedan (Der Spiegel, 11/11 2009). Jag har fastnat för citatet eftersom det är tänkvärt att en så klassiskt bildad intellektuell som Eco fascinerades av en så till synes banal form som listan. Listor är – precis som kulturen själv – ett försök att göra oändligheten gripbar och skapa ordning, menade den italienske författaren och litteraturvetaren.

Ändå har listor länge varit illa sedda inom kulturvärlden. I alla fall sådana som listar och rangordnar kultur. Men även om det ännu finns skeptiker, som akademiledamoten Kjell Espmark som för något år sedan beklagade hur topplistor över böcker på kultursidorna utgör en ”anpassning till popvärlden”, så får striden mot listan nog sägas vara förlorad.

I dag finns det en mängd topplistor, inte minst över böcker. Men listorna håller i sig olika hög kvalitet och flera präglas av en hel del godtycke. Vissa listar kritikernas favoriter, andra bokköparnas. Det som däremot har saknats är en lista som tar hänsyn till både publikframgång och kvalitet.

Nu tänker vi ändra på det: med SvD:s nya boklista får du ta del av Sveriges bästa bästsäljare. Här samlar vi de böcker som går hem hos läsare såväl som kritiker. Detta är alltså en helt ny sorts topplista, även om den inspireras av de två typer som finns i dag: å ena sidan kritikerlistorna, å andra sidan bästsäljarlistorna.

Kritikerlistorna, där recensenter väljer ut det bästa ur den aktuella utgivningen, är en utmärkt ingång till kvalitativa böcker som annars kan vara svåra att upptäcka. SvD:s kritiker kommer även fortsättningsvis att guida i utbudet inom såväl litteratur som andra konstarter. Samtidigt säger kritikernas listor, som bygger på en eller en liten grupp kritikers bedömningar, inte alltid så mycket om den litteratur som många faktiskt läser.

Bästsäljarlistorna, som i Sverige bland annat tar sig uttryck i 20-i-topp-hyllorna i bokhandeln, är däremot en intressant spegling inte bara av bokmarknaden, utan också av vilka frågor och författare som intresserar läsare mest för stunden. I USA har flera av de största tidningarna egna bästsäljarlistor, som till exempel den inflytelserika ”The New York Times Best Sellers”. Dessa sammanställningar fångar upp såväl nyutgiven litteratur som äldre böcker som har fått ny aktualitet. Efter Donald Trumps valseger har till exempel klassiker som George Orwells ”1984” och Margret Atwoods ”The handmaid’s tale” letat sig in på listorna.

För läsare som månar om att böckerna ska hålla en viss nivå ger dock bästsäljarlistorna, där dussindeckare och kvalitetslitteratur blandas hejvilt, begränsad vägledning.

Men SvD:s nya boklista tar alltså hänsyn till både läsarframgång och kvalitet, genom att väga samman försäljningsstatistik och kritikers bedömningar. Den är också Sveriges enda boklista som väger in recensioner från flera olika medier.

Så här går det till: Vi utgår från de 100 bäst säljande titlarna i Sverige varje vecka, inom både facklitteratur och skönlitteratur. Det är unik försäljningsstatistik som tas fram i samarbete med Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen.

För att en bok ska kvala in på SvD:s lista krävs också att den har fått i huvudsak positiv kritik i minst två av Sveriges viktigaste forum för litteraturkritik: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Sveriges Radio. Vi följer även litteraturkritiken i regiontidningar med god litteraturbevakning, som HD/Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning, Borås Tidning med flera.

I den digitala versionen av listan – tillgänglig exklusivt för SvD:s prenumeranter – länkar vi också till olika recensioner av böckerna, som en hjälp till läsarna och för att lyfta fram den kvalificerade kritik som bedrivs på olika håll.

För tvärtemot vad skeptikerna menar ska listor inte betraktas som ett hot mot kritiken, utan kan likaväl fungera som en ingång till densamma.