Ljög om sitt ursprung

Här finns inte Trumps rötter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I sin självbiografi ”Trump: The art of the deal” från 1987 påstår Donald Trump att hans farfar invandrade till USA från Sverige, och att han härstammar från Karlstad.

Men uppgifterna stämmer inte, och några år senare tvingades Trump ta tillbaka beskrivningen av sig själv som värmlänning.

I själva verket härstammar Trump från Tyskland. NRK skriver att Trump ska ha skämts över sitt tyska ursprung, vilket fått honom att byta ut farfaderns födelseort Kallstadt mot Karlstad.