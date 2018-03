Östersundsfestivalen Storsjöyran har gjort klart med två internationella akter. Det rör sig om brittiska indierock-bandet The Vaccines och den amerikanska singer-songwritern Lissie, skriver festivalen på sin hemsida.

Engelsmännen i The Vaccines slog igenom 2011 med debuten "What did you expect from The Vaccines?" där låtar som "If you wanna" och "Post break-up sex" bidrog till att öppna ögonen på såväl kritiker som publik.