En av Lisebergs mest populära åkattraktioner, berg- och dalbanan Balder, har drabbats av röta i träbrädorna, skriver GP.

På grund av ett omfattande konstruktionsfel har vatten samlats under rälsen vilket innebär att fukt har trängt in i träet och orsakat rötskador. All räls på åkattraktionen måste därför bytas ut – något som kommer att kosta 30 miljoner kronor.