Lisa Langseth tävlar i Toronto

Lisa Langseths "Euphoria" tävlar på filmfestivalen i Toronto. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl / TT

Dramat är Langseths engelskspråkiga debut och Sveriges enda bidrag i sektionen "Platform competition". Förra året snuvade biografiska "Jackie" Oscarsvinnaren "Moonlight" på priset.

I "Euphoria" reser två omaka systrar, spelad av Vikander och Green, till en självmordsklinik.

Alicia Vikander spelar en av rollerna i "Euphoria". Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

– Det blir en blandning av psykologisk uppgörelse och en absurd realitet, säger Lisa Langseth till DN.

Annons X

Tidigare blev det känt att svenska "Borg" öppnar filmfestivalen i Toronto. Andra svenska filmer som visas är "The Square", "The Wife", "Thelma", "Min börda" och "Push it".