Lisa Ekdahl hittade hem till Sverige

Född: 1971 i Stockholm.

Bor: På Södermalm i Stockholm och i Portugal.

Familj: Sambon Mathias Blomdahl, dottern Bianca 5 och sonen Milton 22.

Bakgrund: Nådde 1994 en bred publik med låten "Vem vet". Debutalbumet sålde över 800 000 exemplar. Hon har också haft internationella framgångar som jazzartist och har släppt två album med Peter Nordahl Trio. Hon har också gjort ett bossanovaalbum som sålde guld i Frankrike. Senaste albumet "Look to your own heart" kom 2014. Ekdahl var en av deltagarna i höstens omgång av "Så mycket bättre" på TV4.

Aktuell: Med nya skivan ”När alla vägar leder hem”. Sonen Milton spelar piano på skivan och i en av låtarna sjunger Ekdahl duett med skådespelaren Adam Pålsson. I vår åker hon på stor Skandinavien-turné.

Här kan man se Lisa Ekdahl i vår: 22/2 Halmstad, 24/2 Göteborg, 25/2 Borås, 5/3 Malmö, 10/3 Sundsvall, 11/3 Umeå, 12/3 Karlstad, 19/3 Västerås, 20/3 Stockholm, 25/3 Gävle, 26/3 Växjö, 27/3 Helsingborg, 28/3 Roskilde, 29/3 Oslo, 1/4 Århus, 2/4 Ålborg, 3/4 Köpenhamn, 4/4 Kristianstad, 6/4 Jönköping, 7/4 Norrköping, 8/4 Linköping, 9/5 Uppsala, 11/4 Mariehamn, 12/4 Helsingfors, 14/4 Örebro, 15/4 Kalmar, 16/4 Vara.