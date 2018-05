Linnés hårdnackade lärjunge gick under i Jemen

Lärjungen hette Peter Forsskål och kom från Helsingfors, son till stadens kyrkoherde. Familjen flyttade till Tegelsmora i Uppland när Peter var i åttaårsåldern, och bara några år senare började han studera vid Uppsala universitet. Under läroåren vistades han också vid universitetet i Göttingen, och efter återkomsten till Sverige blev han docent i ekonomi. Mycket tack vare erfarenheterna i Göttingen, ett centrum för upplysningstänkandet i norra Tyskland, kom Forsskål att utvecklas till en av liberalismens mest prominenta föregångare i Sverige. Under åren kring 1760 publicerade han radikala skrifter om tryckfrihet och ekonomiska reformer. Linné räknade honom dessutom som en av sina främsta lärjungar, och tack vare sina omfattande botaniska kunskaper rekryterades han till en dansk forskningsexpedition till Jemen, som avreste 1761 under ledning av Carsten Niebuhr.