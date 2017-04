Linnéa Claeson: Jag vill bli återfödd som enhörning

Linnéa Claeson Foto: Noella Johansson/TT

Folket i mitt liv Under vinjetten ”Folket i mitt liv” berättar en aktuell person om människor som betytt lite extra mycket.

Jag har alltid varit lite avundsjuk på: Alla som fick Hogwartsbrevet när dom var elva bast. Jag väntar fortfarande på mitt, rätt deppigt faktiskt.

Min favoritkonstnär alla kategorier: Mia Skäringer. Jag blir alltid trollbunden av hennes förmåga att blanda humor och allvar, skratt och sorg, en vacker sångröst, välskrivna ord och massa flams däremellan. Hennes styrka gör mig stark.

Jag brukar få höra att jag ser ut som: En femåring som själv fått bestämma outfit till förskolan. Skinnjacka, leopardskor, paljetter, regnbågshår och disneyryggsäck.

Annons X

I mitt tonårsrum hängde en bild på: Orlando Bloom. Var störtförälskad i Legolas hela min uppväxt. Inte säker på att det riktigt gått över än faktiskt...

Min mest spelade artist: Scorpions, AC/DC, Meat Loaf, KISS, Alice Cooper, Black Sabbath - Rock 'n roll dör aldrig!

Jag har aldrig förstått grejen med: Majs, äppelpaj, se på TV, patriarkatet och att inte våga säga ifrån när något händer eller ställa upp för en främling.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Jag skulle vilja bli ihågkommen som min generations... : Regnbågsfärgade människorättskämpe som aldrig backade.

Ingen får fler likes av mig i sociala medier än: Min storasyster. Jag like:ar allt för allt hon lägger upp är bra. Hon är så stark och smart. Definitivt min idol!

En fiktiv karaktär jag känner igen mig i: Anden i lampan från filmen Aladdin. Full av överraskningar, aldrig tråkigt och värderar frihet högst av allt. "Du har aldrig haft en vän som jag!"

Jag har aldrig berättat för någon att jag älskar: Att äta bullar och dricka mjölk i duschen. Det är livet!

Ingen kan göra mig lika irriterad som: Män som underskattar mig.

På min begravning borde någon läsa en dikt av: Dikt eller sång är valfritt men klädkoden är spikad: maxat, färgglatt, glittrigt och over the top. Dessutom ska det ätas jävligt mycket tårta!

Den senaste person jag ljög för: Det var bara tio minuter sen! Jag ljög om mitt namn och nummer för en snubbe i tunnelbanan. Sorry I'm not sorry.

I mitt nästa liv vill jag bli återfödd som: Enhörning! Nej, triceratops! Eller en kentaur med glittriga hovar? Oj, vilken svår fråga. Jag vill behålla min regnbågsman oavsett iallafall.

Författaren jag läst flest böcker av: JRR Tolkien och JK Rowling. Jag imponeras av författare som har en sådan gränslös fantasi att de lyckas bygga upp helt nya världar och jag älskar magi.

Min stilmässiga förebild: Michael Jackson, Lady Gaga och Marilyn Monroe. De tar mycket plats med sina kläder utan att be om ursäkt och dom använder sin stil för att uttrycka vem dom är. Kläder som konstverk helt enkelt.

En person jag brukar citera: Astrid Lindgren. Jag tror knappt hon förstod själv hur klok hon var.

Jag borde nog be om ursäkt till: De som åkt tunnelbana bredvid mig som fått stå ut med att jag blåst såpbubblor, alltid sitter och äter min matlåda före träningen, haft glittriga balklänningar på gråa mornar, sjungit för mig själv när jag blivit övertrött och skrattat så jag gråtit i telefon med min mamma.