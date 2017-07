Linkin Park ställer in turné

Hårdrocksbandet Linkin Park ställer in sin Nordamerikaturné efter sångaren Chester Benningtons död.

"Vi är otroligt ledsna över att höra om Chester Benningtons bortgång. Linkin Parks 'One more light'-turné i Nordamerika har ställts in och köpta biljetter ersätts. Våra tankar går till alla drabbade", skriver arrangören Live Nation i ett uttalande.

Turnén skulle ha inletts om en vecka i Mansfield, Massachusetts.

41-åringen, som spelade i Sverige med sitt band så sent som på Bråvallafestivalen, hittades död i torsdags i sitt hem i Palos Verdes, Kalifornien. Han tog sitt eget liv, enligt polisen.