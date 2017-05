Lindgren firade första allsvenska målet

Rasmus Lindgren firar med Alhassan Kamara. Foto: Thomas Johansson/TT

Han tillhörde den framgångsrika unga generationen i Landskrona Bois, lämnade tidigt klubben och gav sig ut i Europa. Efter 13 år med Ajax, Groningen och Salzburg flyttade han hem förra sommaren.

Under 14 matcher förra säsongen såg han först och främst till att täta i försvaret. Rollen är inte annorlunda i år. Men han visade med ett drömmål mot AIK i cupen i vintras att de offensiva kvaliteterna sitter i från tiden som mittfältare. Den här gången var han på rätt plats vid rätt tillfälle när han från nära håll fixade Häckens segermål i början av andra halvlek.

Men det började inte lika roligt – trots att Häcken styrde och ställde från start.

Främst Paulinho fick den ena möjligheter efter den andra, men det han inte skickade över eller utanför tog Isak Pettersson hand om på ett eller annat sätt. HBK-målvakten höll sitt lag kvar i matchen.

Och så plötsligt slog Fredrik Olsson till.

Finländaren Nikolai Alhos hårt slagna boll från högerkanten nådde Olsson som kom i djupet. Han vräkte sig fram mellan Juhani Ojala och Lindgren och stötte in 0–1.

– Fint inspel av "Nico" och jag försöker bara komma först på bollen och styra in den. Man får försöka utnyttja chanserna när de kommer, sade Olsson till C More.

Glädjen blev inte långvarig. Sex minuter senare rullade Häcken upp Halmstads försvar. Nasiru Mohammed kom loss på högerkanten, släppte in till Paulinho som elegant spelade vidare till Alhassan Kamara och så var det kvitterat.

Häckens spelmotor Alexander Farnerud var inte helt nöjd med de första 45 minuterna.

– Mycket slarvigt av oss att släppa i mitten där (vid Halmstads 1–0), men det är gjort och det är bara att titta framåt. Vi skapar mycket, men vi måste vara lite kallare framför mål, sade han till C More.

Lindgren kanske inte var kall, men han hade sinnesnärvaro och var snabb i tanken när Nasiru Mohammeds misslyckade skott gick rakt på honom. Med en hälspark grundlurade han Pettersson och lade grunden till tre nya poäng.

– Skönt att jag fick revanschera mig för det röda kortet (mot IFK Göteborg). Man fick ta fram de gamla "skillsen". Den kom bra på klacken, sade han till C More.

Segern förde upp Häcken till tredje plats i tabellen, fem poäng bakom ledande Malmö FF. Halmstad är nu uppe i fem raka förluster och ligger tills vidare på kvalplatsen tack vare bättre målskillnad än Kalmar FF.