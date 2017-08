Lindblad: Tio höjdpunkter att hålla koll på

6. 200/400-utmaningen

Wayde van Niekerk kan ta en dubbel. Foto: Gregory Bull / TT / NTB Scanpix

Vem ska ta över kungakronan i friidrottsvärlden när Usain Bolt lägger av? Det troliga är att det blir sydafrikanen Wayde van Niekerk. Han satte ett magiskt världsrekord på 400 meter i fjol i OS då han krossade Michael Johnsons rekord från 1999, och nu siktar han på att ta hem samma VM-dubbel som just Johnson klarade av under sin storhetstid: 200 och 400 meter. van Niekerk är den enda löparen i världen som sprungit under 10 sekunder på 100, under 20 på 200 och under 44 på 400 meter. Han är en fantastisk löpare, men har inte alls samma utstrålning som Usain Bolt, utan är mer tystlåten. Därför lär han aldrig få samma stjärnstatus som Bolt, trots resultaten.