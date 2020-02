Linda Skugge: Så blev Keanu hela nätets pojkvän

Den 21 maj 2021 är en stor dag för alla som älskar Keanu Reeves. Då släpps – samtidigt – de båda storfilmerna ”John Wick: Chapter 4” och ”Matrix 4”. Trots att Reeves ständigt nomineras till Golden Raspberry Awards för sämsta skådespelare och kritikerna under hans mer än trettio år långa karriär har tävlat om att vara den som på fyndigast möjliga sätt slaktar honom slutar inte fansen att älska honom. Den amerikanske skribenten Joe Queenan har i The Guardian utnämnt Reeves till en så kallad ”teflon thespian” (ungefär slätstruken skådis) som aldrig klandras för sin films fiasko.

Förra året lyckades en yrkan om att Reeves ska bli tidskriften Times Person of the year samla in över hundrafemtiotusen namnunderskrifter.