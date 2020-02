Vinter i Sherman Oaks. Vindspel sjunger i trädgården, en uppblåsbar flamingo driver i poolen. Längst ut på en trampolin sitter Linda Ramone och stirrar ner i vattnet. Hon funderar på sin bortgångne make Johnny Ramone. 15 år har passerat sedan Ramones grundare och gitarrist avled – och hon har fortfarande inte tagit farväl.

– Jag hinner inte sörja och ibland är det bättre. Det har gått 15 år och jag pratar fortfarande om honom varje dag: privat, i arbetet, i media. Han finns med mig hela tiden, hela dagarna. Det är mitt sätt att sörja, antar jag.

Trots att Linda Ramone aldrig hållit i ett instrument är hon en av punkens främsta kvinnliga ikoner. I en rörelse som handlar lika mycket om attityd och livshållning som riff och melodier har en 59-årig kvinna från Queens blivit en av de sista överlevarna. Harper’s Bazaar utsåg henne till en av världens bäst klädda kvinnor och Vanity Fair kallade henne ”Punkens första dam”. Guccis chefsdesigner Alessandro Michele tillägnade henne en hel klädkollektion och Hedi Slimane baserade en Saint Laurent-kollektion på Lindas estetik. Nu lanserar hon en strumpkollektion tillsammans med svenska Happy socks — inspirerad av hennes och maken Johnny Ramones kärlekshistoria. Motiven är hämtade från fotografier och målningar i parets hem.

– Jag har alltid varit modeintresserad och började klä upp mig redan som barn. Mamma brukade säga ”Vart är du på väg uppklädd på det där viset? Du har ju ingenstans att gå”. Jag svarade ”En vacker dag kommer jag att ha många ställen att gå till”.

Linda Daniele mellan Joey och Johnny 1978. Foto: Alamy

Ramones ranch, Kalifornien. Högt upp bland Los Angeles kullar i Sherman Oaks, bakom en överväxt mur och förbi en gnisslande järngrind, öppnar sig en ny värld. På garageuppfarten står två svarta vintagebilar: en Jaguar och en Cadillac. På en krok i baksätet hänger en rosaprickig Balenciagablus, det enda spåret av vem som bor där. Vidare in – förbi tropiska palmer och vibrerande kolibrier – står Linda Ramone framför en jukebox i vardagsrummet. Ena benet utsträckt, höften framskjuten. Hon sätter på en 50-talsmelodi och trummar med fingrarna i takt på glaset. Blundar och ler för sig själv. Allt står återigen rätt till med världen.

– Jag hittade min klädstil när jag konfirmerades, säger hon ironiskt. Alla flickor i kvarteret klädde sig på samma sätt: hela outfiten skulle matcha, skorna gå i samma färg som väskan och håret vara lockat.

Linda Ramone – döpt Linda Daniele – växte upp i en katolsk familj i New York. På helgerna tog tonåringen tåget från Queens in till Manhattan och det var där, på legendariska rockklubben CBGB’s, hon såg Ramones första gången 1977. Hon blev senare ihop med sångaren Joey Ramone bara för att tre år senare göra slut och bli tillsammans med gitarristen Johnny Ramone. Det har listats som ett av världens tio mest klassiska triangeldraman.

– Jag visste inte att jag befann mig i en ”kärlekstriangel” förrän 20 år senare när folk berättade det för mig!

Linda Ramone talar hela tiden något för högt – nästan skriker, som om hon försökte överrösta en gitarrförstärkare som sedan länge tystnat. På bred Queensdialekt ropar hon från andra sidan soffan:

– Man måste komma ihåg att jag var 19 år när jag träffade Joey! Hur många är ihop med sin första partner resten av livet? Han var min första pojkvän, men Johnny var min första kärlek. Min själsfrände.

Trots att kärleksdramat uppges ha förstört relationen mellan Joey och Johnny Ramone – duon talade inte med varandra på 18 år – höll bandet ihop. Linda Ramone menar att det inte stämmer.

– Det var deras musikaliska meningsskiljaktigheter som gjorde att de inte kunde hålla sams. Sedan är det klart att jag hade en liten inverkan. Men Joey skickade julkort varje år, så han kan inte ha hatat Johnny så mycket.

Foto: Andi Elloway

Punkbandet skrev flera låtar om Linda Ramone, däribland She’s a sensation, Merry christmas (I don’t want to fight tonight) och Danny says. Den sistnämnda fick hon uppspelad för sig på ett motellrum i Los Angeles.

– Joey skrev den på Tropicana och dagen efter spelade han upp den för mig på gitarr. Att höra honom sjunga textraden ’I can’t wait to be with you tomorrow’ var det mest romantiska jag någonsin upplevt.

– Vi skulle precis bli pojkvän och flickvän och jag tänkte ’wow, det här börjar bli seriöst’.

Några år senare gjorde hon slut, men seriöst blev det i stället med Johnny. Paret gifte sig 1984 och levde tillsammans i 20 år. 55 år gammal fick Johnny Ramone cancer och somnade in på vardagsrumssoffan i Los Angeles 2004.

– Jag och vår katt Rusty låg kvar och sov på honom hela natten. Sedan hämtade de honom på morgonen. Jag känner fortfarande hans närvaro i huset. Han köpte det och han lämnar det inte, tro mig. När jag har andliga människor på besök säger de alltid ”Johnny sitter i soffan”, utan att veta att han dog där.

Hon fann stöd hos sina vänner, däribland Morrissey, Johnny Depp och Lisa Marie Presley.

– Lisa Marie Presley berättade att de behöll Elvis på Graceland flera nätter efter att han dött. Jag visste inte att man kunde göra så, i sådana fall hade jag haft kvar Johnny här betydligt längre.

Linda Ramone sveper capen om kroppen och skakar på huvudet.

– Lisa Marie Presley hälsade på Johnny varje dag på sjukhuset. Man är omgiven av vänner när allt går bra och man undrar vilka som stannar kvar i motgångar. Hon var med oss till slutet.

Dödsfallet följdes av en rättstvist mellan Linda Ramone och övriga bandmedlemmars kvarvarande familjer. Den senaste rättegångsprocessen – där Linda Ramone stämts för varumärkesintrång – nådde en förlikning i domstol så sent som december 2019. Idag är hon delägare och en av cheferna i bolaget Ramones productions.

– När Johnny var döende varnade han mig för detta varje dag. Han sa ”Många kommer att vilja hämnas på mig och de kommer att försöka göra det genom att sätta dit dig. Du måste vara försiktig”. Johnny Ramone estate stämde mig en vecka efter hans död och sedan dess har jag stämts runt 25 gånger. Alla försöker utnyttja situationen som uppstår.

Idag lever hon med 36-årige pojkvännen J D King och enögda katten Munchkin. Johnny Ramone ligger begravd på Hollywood Forever cemetery där det rests en staty över honom.

– Jag har köpt alla gravplatser runtomkring så att ingen kommer i närheten av honom. Vi kommer att begravas bredvid varandra. Fick jag ta med mig två saker från det här huset skulle det vara Johnnys aska och min katt Munchkin. Båda måste följa med mig när jag begravs.

Vad skulle du ge ditt yngre jag för råd?

– Jag hade undvikit att ge mig själv råd. När jag gjorde slut med Joey och blev ihop med Johnny visste jag att det inte var det smartaste, men jag följde mitt hjärta. Dessutom hade jag ändå inte lyssnat.