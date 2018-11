Rapparen Lil Wayne släppte albumet "Tha Carter V" på sin födelsedag den 27 september. Nu kommer ytterligare tre låtar, som ratades under arbetet med skivan, skriver BIllboard. Det handlar om en remix av "What about me" och de två nya låtarna "In this house" och "Hasta la vista". Lil Wayne twittrade länkarna till låtarna på Spotify utan kommentarer.