Lil Nas X monsterhit "Old town road" är den låt som har legat absolut längst som etta på den amerikanska Billboardlistan. Men rapparens framgång har orsakat problem i staden Wellesley i Massachusetts.

I staden finns nämligen en gata som heter just Old town road, och sedan remixversionen av Lil Nas X låt med countrysångaren Billy Ray Cyrus blev populär i våras har gatuskylten stulits åtminstone tre gånger, enligt lokaltidningen The Swellesley Report.