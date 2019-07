Lil Nas X anklagas för låtstöld

Rapparen Lil Nas X toppar amerikanska Billboardlistan med låten "Old town road", men nu stäms han för att olovligen ha samplat en 80-talslåt. Det handlar om Bobby Caldwells "Carry on" från 1982, som Lil Nas X använt som grund till sin egen låt med samma namn, som gavs ut innan monsterhiten "Old town road". Enligt Entertainment Weekly stäms nu rapparen på 25 miljoner dollar, motsvarande ungefär 237 miljoner svenska kronor.

Även skivbolaget Sony finns med i stämningsansökan, trots att Lil Nas X inte hade kontrakt med dem när han laddade upp "Carry on" på Spotify och Songcloud.