”Liberalismen undergräver verklig frihet”

”De flesta av författarens slutsatser delar jag inte, men boken erbjuder övertygande insikter om den förlust av mening och gemenskap som många i västvärlden upplever i dag, problem som de liberala demokratierna ignorerar på egen risk.” Orden är Barack Obamas och handlar om Patrick J Deneens bok ”Why liberalism failed”, som när den gavs ut i USA häromåret blev en oväntad försäljningssuccé och som orsakat en hel del debatt; hyllats och sågats, bådadera lika mycket av såväl den liberala vänstern som den konservativa högern. Nu har debatten nått Europa. Översättningar av boken, till 14 olika språk, är på gång (dock ej till svenska).

När jag träffar Deneen, som till vardags är professor i statsvetenskap vid University of Notre Dame i USA, ska han strax hålla inledningsanförandet på en konferens vid Enskilda Högskolan Stockholm om ”The end of the West”. In i det sista filar han på föredragets slutkläm. Han har vid det här laget hållit så många föredrag om boken att han vill variera sig.