Liberaler vill höja reseavdraget

De höga bensin- och dieselpriserna gör att partierna nu presenterar det ena förslaget efter det andra. Liberalernas förslag siktar främst in sig på att höja reseavdraget under tre år, från 18:50 till 23 kronor per mil.

– Förslaget får störst effekt för de som bor på landsbygden. Nästan var tredje sysselsatt på landsbygden har det här stödet, säger Jakob Olofsgård, landsbygdspolitisk talesperson i L.