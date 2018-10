Vid det här laget finns det gott om utmärkta böcker som behandlar liberalismens historia. På svenska finns Svante Nycanders "Liberalismens idéhistoria. Frihet och ­modernitet" (2009). Bland bidrag på engels­ka kan nämnas Alan Ryans "The making of modern liberalism" (2012) och Edmund ­Fawcetts ­kanske filosofiskt sett inte lika sofistikerade ­"Liberalism: The life of an idea" (2014). De flesta börjar på 1600-talet med Thomas Hobbes och John Locke, går via Aléxis de Tocqueville och John Stuart Mill och slutar med 1900-talstänkare som Isaiah Berlin, John Rawls och ­Robert Nozick.