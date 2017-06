Liam Payne står på egna ben

Nu har alla One Direction-medlemmar inlett sina solokarriärer. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Zayn Malik, Niall Horan och Louis Tomlinson gjorde det i fjol, och Harry Styles följde deras exempel i april i år. I och med att Liam Payne släppte singeln "Strip that down" för en månad sedan har alla – nuvarande och före detta – One Direction-medlemmar officiellt inlett sina solokarriärer.

Med Ed Sheeran som en av låtskrivarna och Quavo från hiphopgruppen Migos som gästartist för "Strip that down" in Liam Payne i ett helt nytt ljudlandskap.

– Jag är nog den av oss fyra som har stuckit ut i den mest annorlunda riktningen jämfört med hur vi lät tillsammans. Jag har haft turen att nå ut till en publik som inte är våra fans och låten har spelats på radiokanaler som aldrig spelade One Direction tidigare, säger Payne.

Annons X

Singeln ska följas av ett album. När det släpps är inte klart, eftersom Liam Payne väljer ur ett växande låturval och erbjudanden från olika låtskrivare fortsätter komma in.

Under tiden har han satt ihop en spellista med musik som inspirerar honom. Där hörs mycket hiphop och r'n'b – en möjlig indikation på hur albumet kommer att låta?

– Det finns definitivt några ledtrådar där. Jag tycker mycket om hiphop, men jag kommer inte att förvandlas till Eminem över en natt eftersom det är omöjligt. Men jag rappar lite på en av låtarna jag gjort och det blev verkligen bra, säger han.

Liam Payne blickar, tillsammans med alla som väntar på hans album, framåt. Samtidigt ser han tillbaka på ett omvälvande år i sitt liv.

– Jag har haft tid att tänka på saker. Det var viktigt att kunna stanna upp och njuta av det vi i One Direction åstadkommit hittills, för det gjorde vi inte innan. Så jag har ägnat många kvällar åt att njuta av livet, säger han.

– Sedan fick jag reda på att jag ska bli pappa, vilket är det bästa som hänt mig. Dessutom har jag rest jorden runt i arbetet med mitt album och samarbetat med riktiga musikgudar. Jag har haft det bästa året någonsin. Hur ska det gå att toppa?