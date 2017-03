Liam Gallagher. Arkivbild. Foto: Jim Ross/AP/TT

"Till alla som hatar mig där ute, och jag vet att det bara finns en som gör det, min grymma nya skiva kommer att heta 'As you were'", skriver Gallagher på Twitter.

Personen han hänvisar till är rimligtvis brodern Noel Gallagher, med vilken Liam Gallagher haft en pågående syskonfejd i decennier.