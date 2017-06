Liam Gallagher solodebuterar i oktober

Liam Gallagher. Arkivbild. Foto: Jim Ross/AP/TT

Oasis forne frontfigur Liam Gallagher har sedan tidigare avslöjat att han ska släppa sitt första soloalbum någonsin. Nu står det klart att "As you were", som fullängdaren ska heta, kommer den 6 oktober, skriver Pitchfork.

När storebror Noel Gallagher slutgiltigt hoppade av Oasis 2009 bildade Liam Beady Eye tillsammans med de kvarvarande medlemmarna av bandet. Sedan den konstellationen splittrades 2014 har ryktena om en eventuell solokarriär florerat i strida strömmar, vilket Liam Gallagher har dementerat – fram till tidigare i år.

Första singeln, "Wall of glass", släpptes i slutet av maj.